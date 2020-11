Nordea wehrt sich gegen Kohlekraftwerk

Nordea fordert Investoren zum Verzicht auf den weiteren Ausbau der Kohlekraft auf. (Bild: Shutterstock.com/chuyuss)



Nordea und 21 sich mit dem nordischen Asset Manager solidarisierende Investoren fordern Finanzinstitute und Industrieunternehmen, die mit dem Ausbau des Kohlekraftwerks Vung Ang 2 in Vietnam in Verbindung stehen, "dringend zum Rückzug" aus dem Projekt auf. Das Konsortium verweist in einem Brief an die am Projekt beteiligten Firmen auf die hohen klimabedingten Finanz- und Reputationsrisiken hin.

Vung Ang 2 soll am derzeitigen Standort weiter ausgebaut werden. Dabei haben die bestehenden Anlagen in der Region bereits zu grossen Umweltverschmutzungen geführt. Unter anderem sind giftige Chemikalien in den Ozean gelaufen – mit verheerenden Folgen für die Küstenlinie und das Leben im Meer, wie Opponenten betonen. Auch das Kraftwerk Vung Ang 1 stand bereits in der Kritik. Grund war die Nähe seiner Kohleaschehalde zu Wohngebieten und Ackerland.

"Vung Ang 2 entwickelt sich schnell zum negativen Musterbeispiel für Unternehmen, die Transitionsrisiken für Kohlekraftwerke eingehen. Dabei gibt es einen offensichtlichen Konflikt mit den Verpflichtungen derselben Unternehmen, sich nach dem Pariser Klimaschutzabkommen zu richten", erklärt Eric Pedersen, Leiter des Bereichs Responsible Investments von Nordea Asset Management.

In dem Brief, den das Konsortium den am Kohlekraftwerk-Projekt beteiligten Firmen zugestellt hat, verweist es zudem darauf, dass börsenkotierte Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung des Klimawandels spielen – und dass sie das Risiko auf die Investoren abwälzen würden, wenn sie es versäumen, sich mit den Klimarisiken auseinanderzusetzen.

Die Aufforderung zum Rückzug von Vung Ang 2 am Markt keine unbedeutende Grösse, zumal man sich nicht nur gegen das Kohlekraft-Projekt in Vietnam stellt und Nordea die Opposition dagegen fortsetzen will. Der Asset Manager aus Skandinavien ruft Investoren insgesamt dazu auf, ihr Engagement in neue Kohleprojekte entsprechend der Empfehlung der Uno zu beenden.