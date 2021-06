Norther Trust Schweiz ist jetzt auch Depotbank

Die Depotbank wird geleitet von Marco Wiegmann. (Bild: zvg)



Auf der neuen regulatorischen Grundlage kann Northern Trust Schweiz am hiesigen Markt als Depotbank, Verwahr- und Transferstelle auftreten und ergänzende Dienstleistungen anbieten. Der Schritt ist Teil der Strategie des US-Konzern, seine Präsenz in Kontinentaleuropa auszubauen.

Northern Trust trat 2017 in den Schweizer Markt ein, als es die Fondsadministrations-Einheiten von UBS Asset Management in Luxemburg und in der Schweiz übernahm.

Leiter der Depotbank ist Marco Wiegmann. Dieser stiess im September 2020 von RBC Investor & Treasury Services zu Northern Trust Schweiz. Geleitet wird die Schweizer Einheit mit Sitz in Basel vom Niederländer Wim van Ooijen.

1889 in Chicago gegründet, gehören heute je 22 Niederlassungen in den USA und in Kanada zum Konzern. Weitere Aktivitäten betreffen Europa. den Mittleren Osten und Asien. Aktuell verwaltet Northern Trust Vermögen von 1,4 Bio. Dollar. Hinzu kommen Assets von 14,8 Bio. Dollar unter Verwahrung.