Oddo BHF AM engagiert Vertriebschef für Benelux

Dominic Nys, Vertriebsleiter Beneluxländer, ODDO BHF Asset Management



Dominic Nys, der bis vor Kurzem als Head of Business Development Services International bei Fenthum war, wechselt zu Oddo BHF Asset Management, wie Citywire Deutschland meldet. Die deutsch-französische Bankentochter hat Nys als Vertriebschef für die Benelux-Länder engagiert.

Bei Fenthum, der gemeinsamen Vertriebsgesellschaft der Fondshäuser Ethenea und MainFirst, war Nys seit der Gründung 2019 tätig. Davor arbeitete er seit 2010 im Unternehmensverbund bei Ethenea. Nys weitere berufliche Stationen waren die Toronto Dominion Bank, Lehman Brothers und die Dresdner Kleinwort in London. Bei Oddo BHF AM wird Nys an Florent Guy-Ducrot, Head of Sales France and Benelux, berichten.