ODDO BHF AM erweitert Global Thematic Equity Management-Team

Clément Maclou, Aktienfondsmanager, ODDO BHF AM



Clément Maclou stösst zum Global Thematic Equity Management-Team im Asset Management von ODDO BHF, wie die Gruppe am Mittwoch bekannt gab. Seit 2016 war Maclou für das Management thematischer Aktienfonds bei Decalia Asset Management in der Schweiz verantwortlich. 2005 stiess er als Fondsmanager für thematische Aktienfonds zur CPR Asset Management in Frankreich. Maclou wird seine Tätigkeit von der Schweiz aus ausüben.

Er wird sich im Global Thematic Equity Management-Team vor allem um die Strategie "Landolt Investment (Lux) SICAV – Best Selection in Food Industry" kümmern, deren Ziel es ist, in börsengelistete globale Unternehmen zu investieren, die über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg innerhalb der Lebensmittel- und Agrarbranche aktiv sind.