ODDO BHF engagiert ESG-Spezialistin

Martina Macpherson wechselt als Head of ESG Strategy for Asset Management and Private Equity zu ODDO BH AM.



Mit der Ernennung von Martina Macpherson zur Head of ESG Strategy for Asset Management and Private Equity verstärkt ODDO BHF AM den Fokus auf nachhaltiges Investieren. In dieser neu geschaffenen Rolle wird Macpherson die Integration extra-finanzieller Analyse in alle Bereiche des Asset Managements vorantreiben. Zudem wird sie sich auch weiter aktiv am Diskurs über die Verbreitung und Normierung eines harmonischen ESG-Frameworks auf europäischer Ebene beteiligen, welches eindeutig und für Investoren verständlich ist. Im Rahmen der Ernennung wird sie Mitglied der Executive Committees von ODDO BHF AM und ODDO BHF Private Equity.

Macpherson hatte in den vergangenen 20 Jahren mehrere Führungsrollen im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft in Deutschland, der Schweiz und in Grossbritannien inne. Zuletzt war sie Senior Vice President ESG & Engagement Strategy bei Moody’s. Zuvor nahm sie bei verschiedenen Finanzinstituten im Bereich ESG eine leitende Position ein, darunter Foreign & Colonial und Insight IM in London. Macpherson hat einen Magistergrad in Recht und Humanwissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt.