ODDO BHF verstärkt Vertriebsteam

Claudia Eftimie, neu im Vertriebsteam von ODDO BHF Asset Managemnt in Zürich



Claudia Eftimie stösst per sofort zum Vertriebsteam von ODDO BHF Asset Managemnt in Zürich. Sie werde vor allem das Geschäft in der Deutschschweiz mit Drittvertriebspartnern und institutionellen Investoren ausbauen, teilte Oddo BHF am Montag mit.

Eftimie arbeitete zuletzt beim Asset Manager Decalia als Vertriebsleiterin für die Deutschschweiz. Stationen davor waren Bellevue Asset Management, Bank Syz sowie Julius Bär und Lombard Odier. Claudia Eftimie ist CFA-Charterholderin.