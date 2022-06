Ostrum AM ernennt Chef für Transformationsprojekte

Christoph Thywissen, Chief Transformation Officer, Ostrum Asset Management (Bild: ZVG)



Ostrum Asset Management, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, hat am Mittwoch die Ernennung von Christoph Thywissen zum neuen Chief Transformation Officer bekannt gegeben. Er wird direkt an Mathieu Cheula, Chief Operating Officer von Ostrum AM, berichten. Thywissen ist für die Transformationsprojekte von Ostrum AM zuständig, wie zum Beispiel die Entwicklung neuer digitaler Dienstleistungen für die Kunden, die Optimierung der Data Governance und die Einführung des "ESG Ostrum New Ecosystem"-Programms.

Thywissen begann seine Karriere 2001 als Berater bei PricewaterhouseCoopers Consulting und später bei BearingPoint. Im Jahr 2007 wechselte er zu Crédit Agricole Asset Management (Amundi), wo er nacheinander die Positionen des Head of Strategic and Organisational Projects und des Risk Managers mit Zuständigkeit für diversifizierte Portfolios innehatte. Im Jahr 2012 wurde er zum Head of Risk and RCCI der Hedge-Fonds-Management-Tochter Amundi Alternative Investment und anschliessend zum Head of Performance Measurement and Attribution der Amundi-Gruppe ernannt, bevor er im September 2017 als Head of Risk zu Natixis Asset Management, jetzt Ostrum Asset Management, wechselte, wo er für das Management von Anlage-, Markt- und Kreditrisiken, die Überwachung der Einhaltung von Anlagebeschränkungen und die Analyse der Performance der Fonds des Unternehmens zuständig war. Im Februar 2022 wurde er zum Director of Transformation ernannt.