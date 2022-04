Ostrum AM ernennt Head of Equity Insurance Management

Frédéric Leguay, Head of Equity Insurance Management, Ostrum Asset Management (Bild: ZVG)



Ostrum Asset Management, eine Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, hat am Mittwoch die Ernennung von Frédéric Leguay zum Head of Equity Insurance Management bekannt gegeben. Er wird an Gaëlle Malléjac, Head of Insurance and ALM Solutions bei Ostrum AM und Mitglied des Executive Committee, berichten.

Leguay wird für das Aktienversicherungsteam innerhalb der Abteilung für Versicherungs- und ALM-Lösungen von Ostrum AM verantwortlich sein. In seiner neuen Funktion werde er ein Team von sieben Aktienmanagern und -analysten leiten, die Aktienanlagestrategie überwachen, für die Kundenbeziehungen zuständig sein und zur Entwicklung dieser Aktivität in Frankreich und Europa beitragen.

Mit fast 30 Jahren Erfahrung im Finanzsektor verfügt Leguay über umfassende Kenntnisse der europäischen Aktienmärkte. Er hat einen Master of Business Administration der Universität von Georgia und ein Diplom der französischen Gesellschaft für Finanzanalysten (SFAF). Er begann seine Karriere im Asset Management bei AXA Investment Managers als European Equity Manager im Jahr 1991, bevor er 2006 zu HSBC Global Asset Management kam, zunächst als Head of European Equities - Large Caps, dann als Head of European Equities. Zuletzt war er seit 2012 Leiter der Aktienabteilung.