Partners Group mit Änderungen im Verwaltungsrat

Anne Lester, als unabhängige Verwaltungsrätin der Partners Group nominiert (Bild: annelester.com)



Der Verwaltungsrat der Partners Group schlägt Anne Lester und Flora Zhao zur Wahl als neue unabhängige Verwaltungsratsmitglieder vor, wie der Schweizer Manager von Privatmarktanlagen am Mittwoch bekannt gab. Grace del Rosario-Castaño, unabhängiges Mitglied und Vorsitzende des Nomination & Compensation Committee, wird nach der Generalversammlung am 25. Mai 2022 aus dem Verwaltungsrat der Partners Group ausscheiden.

Anne Lesterwar fast drei Jahrzehnte in leitenden Funktionen bei JP Morgan Asset Management tätig, hauptsächlich in den USA, zuletzt als Managing Director, Portfolio Manager und Head of Retirement Solutions im Bereich Multi Asset Solutions. In dieser Funktion führte sie 2005 das Smart-Retirement-Zielfonds-Franchise von JP Morgan ein. Darüber hinaus war Lester Mitgründerin des Aspen Leadership Forum on Retirement Savings, welches bahnbrechende Lösungen für eine angemessene Altersvorsorge fördert. Im Rahmen ihrer Tätigkeit in den Ausschüssen des Verwaltungsrats, insbesondere im Client Oversight Committee, wird sich Lester laut Medienmitteilung der Weiterentwicklung der massgeschneiderten Privatmarkt-Lösungen der Partners Group im Bereich der beitragsorientierten Altersvorsorge (Defined Contributions, DC) widmen.

Flora Zhao verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der globalen Energieinfrastruktur-Wertschöpfungskette in Asien, u. a. als Präsidentin von Gas Asia bei BP und als Geschäftsführerin für Asien / Naher Osten bei AES Corporation. Heute ist sie als Senior Advisor für Organisationen wie Temasek International tätig und gehört ausserdem dem Ausschuss für Ressourcen- und Umweltnachhaltigkeit des Singapore Future Economic Councils an. Im Rahmen ihrer Tätigkeit im Investment Oversight Committee des Verwaltungsrats soll Zhao den transformativen Investitionsansatz von Partners Group stärken. Des Weiteren werde sie zu strategischen Initiativen auf Verwaltungsratsebene beitragen, welche den Schwerpunkt auf die unternehmerische Führung von Partners Groups-Portfoliounternehmen legen, insbesondere in Asien und für Anlagen im Bereich Infrastruktur.