Partners Group mit neuem CFO

Hans Ploos van Amstel, Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung, Partners Group



Partners Group hat am Donnerstag die Ernennung von Hans Ploos van Amstel zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung bekanntgegeben. Er tritt seine neue Aufgabe zum 1. Juli 2020 an. Ploos van Amstel bringt laut Medienmitteilung einen grossen Erfahrungsschatz mit, den er in Führungspositionen bei multinationalen Unternehmen in den Bereichen schnelllebige Konsumgüter, Einzelhandel und Personalbeschaffung erworben hat. Gegenwärtig ist er CFO bei The Adecco Group, dem globalen Dienstleister für HR-Lösungen mit Hauptsitz in der Schweiz.

Als CFO wird Ploos van Amstel auf Geschäftsleitungsebene die Aufsicht über die Finanzen des gesamten Unternehmens innehaben und damit diese Verantwortung von André Frei, Co-CEO, übernehmen. Darüber hinaus soll Ploos van Amstel die Geschäftsleitung des Unternehmens in den Bereichen Unternehmens- und Geschäftsentwicklung wesentlich verstärken. Er wird direkt mit Manuel Ottinger und Philip Sauer zusammenarbeiten, die weiterhin ihre jeweiligen Teams innerhalb von Group Finance und Corporate Development leiten und an Hans Ploos van Amstel berichten werden.