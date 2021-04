Patrimonium verstärkt Private Equity Team

Ulrich Mogwitz, Senior Investment Director, Patrimonium Asset Management



Das auf Mittelstandsunternehmen im deutschsprachen Raum (DACH) spezialisierte Patrimonium Private-Equity-Team holt mit Ulrich Mogwitz als Senior Investment Director einen weiteren Profi an Bord, der an zahlreichen Plattform- und Add-on-Akquisitionen beteiligt war, wie Patrimonium Asset Management am Dienstag mitteilte.

Der 46-jährige Mogwitz ist seit 2005 im Bereich Private Equity in Deutschland und der Schweiz tätig. Zuvor war er Investment Manager bei Hannover Finanz, Equity Partner bei Ufenau Capital Partners und zuletzt Managing Director bei Prorsum, einer Private Equity Impact Investment Firma. Mogwitz besitzt einen Abschluss als Diplom-Wirtschaftsingenieur vom Karlsruher Institut für Technologie und einen Executive Master in Business Administration von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.