PensExpert: Wechsel an der Spitze der Region Westschweiz

Edric Speckert ist neuer Leiter Region Westschweiz bei PensExpert. (Bild: zvg)



Die Region Westschweiz von PensExpert erhält einen neuen Leiter. Edric Speckert wird ab dem 1. Dezember Pasquale Zarra ersetzen, der das Unternehmen per Ende November verlässt. In dieser Position soll Speckert die Entwicklung des Vorsorgespezialisten auf dem Westschweizer Markt weiter vorantreiben und das Kundennetzwerk in der Region konsolidieren.

Speckert bringt langjährige Erfahrung in der beruflichen Vorsorge und Anlageberatung mit. Im Laufe seiner Karriere war er unter anderem für Liberty Vorsorge, Vontobel, Credit Suisse und Wegelin & Co. tätig. Er hat an der Universität Genf und am IMD in Lausanne studiert. Der Genfer spricht neben Französisch auch Deutsch, Englisch und Spanisch.