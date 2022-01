Pensionskassen erzielen 2021 über 8% Rendite

2021 war ein gutes Jahr für die Schweizer Pensionskassen. (Bild: Shutterstock.com/Miha Creative)



Die Pensionskassen im Sample der UBS erzielten im Dezember insgesamt eine durchschnittliche Performance von 1,39% nach Gebühren. Über das ganze Jahr 2021 gesehen fuhren die Vorsorgewerke im Durchschnitt beachtliche 8,06% Rendite ein. Seit Messbeginn 2006 steht die Rendite bei 77,62%.

Die Bandbreite der Performance aller Pensionskassen war im letzten Monat mit 2,94% höher als sonst. Das beste Ergebnis von 3,07% lieferte eine grosse Pensionskasse mit mehr als CHF 1 Mrd. verwalteten Vermögen. Das schlechteste Ergebnis war mit 0,13% immer noch positiv und bei einer kleinen Pensionskasse mit weniger als CHF 300 Mio. verwalteten Vermögen zu finden. Die Bandbreite bei den mittleren Pensionskassen mit verwalteten Vermögen zwischen CHF 300 Mio. und CHF 1 Mrd. (1,83%P) war deutlich geringer als bei den grossen (2,56%P) und den kleinen (2,71%P).

Die Sharpe Ratio (der letzten 36 Monate) lag mit durchschnittlich 1,51 deutlich über dem Vormonat (1,25). Die grossen Pensionskassen (1,65) und die mittleren (1,59) wiesen eine deutlich höhere risikoadjustierte Rendite auf als die kleinen (1,38).

Performance nach Grössenordnung

Bei den Anlageklassen trugen Anleihen in Fremdwährung (–1,00%) und in Schweizer Franken (–0,68%) sowie die Hedge Funds (–0,80) negativ zur Monatsperformance bei. Die Anleihen insgesamt sind die einzige Anlageklasse, die 2021 zu Performance-Einbussen führte. Hedge Funds trugen im Gesamtjahr 4,94% zur Performance bei. Das Dezemberergebnis war stark getrieben von den Aktien, die nach einem Rückschlag im November deutlich aufholen konnten. Schweizer Aktien waren im letzten Monat des Jahres (5,85%) am stärksten, 2021 lieferten sie 23,36%. Auch die globalen Aktien zeigten ein erfreuliches Ergebnis, 2,41% im Dezember und 18,93% im gesamten Jahr. Private Equity und Infrastructure war im Dezember nur leicht positiv (0,22%), auf das Gesamtjahr gesehen jedoch weitaus ertragreicher als andere Anlageklassen mit 39,05%. Die Immobilien lagen für den letzten Monat (1,78%) und das Jahr 2021 (7,68%) im Mittelfeld.

Renditen nach Anlageklasse