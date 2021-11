Pensionskassen können ab 2022 einfacher in Venture-Kapital investieren

Ab Januar können Pensionskassen in einer separaten Anlagekategorie bis zu 5% des Vermögens in innovative nicht-kotierte Schweizer Jungunternehmen investieren. Der Technologie- und Innovationsstandort Schweiz soll damit ausreichend Risikokapital erhalten, um Chancen wahrnehmen und Arbeitsplätze schaffen zu können, so das Ziel.