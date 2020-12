PGIM FI holt High-Yield-Portfoliomanager an Bord

Steve Logan stösst als Portfoliomanager zum European-Leveraged-Finance-Team von PGIM Fixed Income.



Steve Logan wurde von PGIM Fixed Income als Portfoliomanager in das European-Leveraged-Finance-Team in London berufen. Er berichtet an Jonathan Butler, Head of European Leveraged Finance und Co-Head of Global High Yield bei PGIM Fixed Income.

Logan verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung als Senior Portfoliomanager und Credit Analyst in der Vermögensverwaltung sowie im Corporate Banking. Er wechselt von Aberdeen Standard Investments, wo er Leiter des Bereichs European High Yield and Global Loans war. Zusammen mit seinem Team war er für die europäischen High Yield Fonds, Global Loans, Euro Convertibles und Direct Lending verantwortlich. Zuvor war er als Global Head of High Yield bei Aberdeen Asset Management und als High-Yield-Portfoliomanager bei Scottish Widows Investment Partnership tätig.

Mit dieser Neueinstellung setzt PGIM Fixed Income den Ausbau seines Londoner Büros fort, nachdem kürzlich Eugenia Unanyants-Jackson zur Leiterin ESG Research und Katharine Neiss zur Chefvolkswirtin für Europa ernannt wurden.