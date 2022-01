PGIM verstärkt ESG-Engagement

Eugenia Unanyants-Jackson, Global Head of ESG, PGIM (Bild: ZVG)



PGIM, der globale Investmentmanager des Versicherungskonzerns Prudential Financial, verstärkt und vertieft seinen ESG-Fokus mit der Ernennung von Eugenia Unanyants-Jackson zur Global Head of ESG, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Unanyants-Jackson, die in London tätig ist, übernimmt die neu geschaffene Position ab 1. Februar 2022 und berichtet an Taimur Hyat, Chief Operating Officer von PGIM. Sie wird für die weitere Entwicklung und Koordinierung der ESG-Strategie verantwortlich sein und übernimmt den Vorsitz des PGIM ESG Councils. Ihre Tätigkeit umfasst überdies den Austausch mit Kunden, Beratern, Regulierungsbehörden und Branchenverbänden.

Eugenia Unanyants-Jackson begann ihre Tätigkeit bei PGIM Fixed Income 2020 als seinerzeit erste Head of ESG Research. Ihre Aufgabe bestand zuletzt darin, ESG-Überlegungen in alle Aspekte des Anlageprozesses für festverzinsliche Wertpapiere zu integrieren, entsprechende Risiken und Chancen zu analysieren und potenzielle negative oder positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu bewerten. Wie weiter der Medienmitteilung zu entnehmen ist, leitete Unanyants-Jackson während ihrer Tätigkeit bei PGIM Fixed Income die Entwicklung des ESG Impact Ratings, eines firmeneigenen Tools, das Kunden dabei unterstützt, entsprechend ihrer ESG-Präferenzen zu investieren. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehörte auch die Veröffentlichung des ersten ESG-Jahresberichts von PGIM Fixed Income, der das ESG-Rating-Rahmenwerk detailliert beschreibt und den Kunden den ESG-Ansatz entlang aller Portfolios aufzeigt.

Weiter hat PGIM Fixed Income aufbauend auf dem von Unanyants-Jackson geschaffenen Fundament John Ploeg und Armelle de Vienne zu Co-Heads of ESG-Research ernannt. Sie berichten an Richard Greenwood, Head of Credit. Ploeg arbeitet in London und de Vienne am Unternehmenshauptsitz in Newark. Sie werden ihre Aufgaben mit sofortiger Wirkung übernehmen.

Ploeg verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investment und ESG innerhalb des Unternehmens. In seiner Funktion als ESG Specialist und EMEA ESG Team Lead war Ploeg an allen Aspekten des ESG-Ansatzes beteiligt, einschliesslich der Pflege und Verbesserung der ESG-Rating-Methodik sowie der Begleitung laufender regulatorischer und marktbezogener ESG-Entwicklungen.

De Vienne arbeitete zuletzt an der Seite von Ploeg als ESG Specialist und U.S. Team Lead. Bevor sie 2021 zu PGIM Fixed Income kam, arbeitete sie bei Rockefeller Capital Management und war für Aktien- und ESG-Research, Aktienauswahl und ESG-Engagement für Rockefellers Umweltstrategien verantwortlich.