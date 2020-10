Pinebridge übernimmt Benson Elliot

Das Schloss-Strassen-Center in Berlin gehört zum Immobilienportfolio von Benson Elliot.



Mit der Übernahme von Benson Elliot Capial Managment erweitert Pinebridge Investments sein bestehendes Angebot an alternativen Anlagen in Private Equity, Structured Capital und Private Credit mit europäischen Immobilien. Pinebridge verwaltete Ende Juni 2020 Asset in der Höhe von 104.4 Mrd USD.

Benson Elliot verwaltet über 3.5 Mrd USD und hält ein diversifiziertes Portfolio aus Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Wohnimmobilien in Europa, einschliesslich Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Belgien und Polen. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Benson Elliot vier europäische Fonds aufgelegt, von denen der jüngste, Benson Elliot Real Estate Partners V, 2019 mit 836 Mio. Euro geschlossen wurde.

Das 40-köpfige Team von Benson Elliot wird im Rahmen der Transaktion zu Pinebridge wechseln.