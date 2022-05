PKB Privatbank erweitert Geschäftsleitung

Umberto Trabaldo Togna, Präsident, Monica Malnati, Group Head of Human Resources, Luca Venturini, CEO (v.l.), PKB Privatbank



Monica Malnati ist neues Geschäftsleitungsmitglied der PKB Privatbank. Sie kam im Oktober 2021 als Group Head of Human Resources zur PKB-Gruppe. In einem sich ständig verändernden Umfeld zeige die Repräsentation von Human Resources in der Geschäftsleitung die Bedeutung, welche die PKB Privatbank den Grundwerten einer starken Corporate Identity beimesse. Dies sei ein grundlegender strategischer Treiber für das Erreichen der Wachstumspläne der Bank in den kommenden Jahren, heisst es in einer Medienmitteilung des Tessiner Finanzinstituts vom Dienstag.

Malnati begann ihre berufliche Laufbahn 1998 bei UBS in verschiedenen Funktionen im Bereich Human Resources. Nach zwölf Jahren in dieser Funktion kam sie später als Senior HR Business Partner zur Credit Suisse, wo sie mehr als ein Jahrzehnt lang mit dem Management und den Mitarbeitern des Unternehmens auf regionaler und nationaler Ebene zusammenarbeitete.

Nach der Ernennung von Monica Malnati (Group Head Human Resources) setzt sich die Geschäftsleitung der PKB Privatbank nun wie folgt zusammen:

Luca Venturini, Vorstandsvorsitzender (CEO); Michele Balice, COO – Leiter Operations, Organisation & ICT; Fabrizio Cerutti, CRO – Leiter Compliance & Risikomanagement; Peter Conrad, Leiter Private Banking; Marco Malcontenti, CFO – Leiter Finanzen & Märkte; Lorenzo Tavola, Leiter Domestic & Corporate Banking.