Präsident der Credit Suisse nimmt den Hut

António Horta-Osório ist von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse zurückgetreten. (Bild: ZVG)



Die Credit Suisse Group hat am Montag bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung Axel Lehmann zum Verwaltungsratspräsidenten ernannt hat. Er übernimmt von António Horta-Osório, welcher nach einer Untersuchung des Verwaltungsrats zurückgetreten ist. Horta-Osório hatte sich zuvor nicht an die Corona-Vorschriften gehalten, was seine Glaubwürdigkeit massiv beeinträchtigte. "Ich bedauere, dass einige meiner persönlichen Handlungen zu Schwierigkeiten für die Bank geführt und meine Fähigkeit beeinträchtigt haben, diese nach innen und aussen zu vertreten. Ich bin daher zur Auffassung gelangt, dass mein Rücktritt zu diesem Zeitpunkt im Interesse der Bank und ihrer Stakeholder ist."

Axel Lehmann



Lehmann wurde an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. Oktober 2021 zum Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group gewählt und übernahm auch den Vorsitz des Risk Committee. Zuvor war er Mitglied der Konzernleitung der UBS Group, erst als Group Chief Operating Officer, später als President Personal & Corporate Banking sowie President UBS Switzerland. Von 2009 bis 2015 war Lehmann nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Risk Committee der UBS Group. Von 2011 bis 2013 war er ausserdem ein Mitglied des Governance and Nominating Committee bei der UBS.

Bei der Zurich Insurance Group war er fast 20 Jahre lang tätig, davon knapp 14 als Mitglied des Group Executive Committee in verschiedenen Funktionen. Dabei war er unter anderem für das Europa- und Nordamerika-Geschäft des Versicherers sowie Group IT verantwortlich und hatte die Funktion des Chief Risk Officer inne.

Axel Lehmann hat derzeit Mandate bei mehreren akademischen und gemeinnützigen Institutionen inne; so ist er unter anderem Titularprofessor an der Universität St.Gallen. Er promovierte im Fach Betriebswirtschaftslehre an der Universität St.Gallen und absolvierte in den USA das Advanced Management Program der Wharton School, University of Pennsylvania. Axel Lehmann ist Schweizer Staatsangehöriger.

Der Verwaltungsrat der Credit Suisse wird Axel Lehmann an der nächsten Generalversammlung am 29. April 2022 auch zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vorschlagen.