Präsidentenwechsel bei der Bank CIC

Eric Charpentier, Präsident des Verwaltungsrats der Bank CIC Schweiz (Bild: ZVG)



Mit Eric Charpentier holt sich die Schweizer Bank CIC einen erfahrenen Bankfachmann mit langjähriger internationaler Erfahrung in den Verwaltungsrat, wie das Finanzinstitut am Dienstag mitteilte. Er ist beim Crédit Industriel et Commercial (CIC) in Frankreich als stellvertretender Generaldirektor verantwortlich für das Corporate Banking, das Investment Banking, das Private Banking und das Asset Management. Charpentier übernimmt diese Funktionen im Crédit Industriel et Commercial, Paris, wie auch das Präsidium des Verwaltungsrats bei der Bank CIC (Schweiz) von Philippe Vidal, der diese Aktivitäten viele Jahre geleitet hatte. Vidal blickt auf eine lange Karriere innerhalb der Gruppe Crédit Mutuel zurück: Er war 34 Jahre für die Gruppe tätig und baute unter anderem den Bereich Private Banking auf. Ab 1999 war er Mitglied und von 2007 bis 2021 Präsident des Verwaltungsrats der Bank CIC (Schweiz).

Mit der Ernennung von Eric Charpentier betone die Bank CIC ihren Fokus auf Unternehmen und Unternehmer, heisst es in der Mitteilung. Der 61-jährige Mathematiker und Finanztechniker ist seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrats des Crédit Industriel et Commercial, Paris. Er kam 1998 zum Crédit Mutuel Nord Europe und zeichnete für den Bereich Finanzen und Unternehmen verantwortlich. 2004 wurde er zum stellvertretenden Generaldirektor ernannt, seit 2006 ist er Generaldirektor des Crédit Mutuel Nord Europe. Zudem ist Charpentier Vorsitzender des Verwaltungsrats der Beobank in Belgien, der Banque de Luxembourg und der Banque de Tunisie. Zahlreiche weitere Mandate als Verwaltungsrat innerhalb und ausserhalb der Finanzbranche seien Zeichen seiner Vielseitigkeit und seiner Erfahrung in der Leitung von Gesellschaften.