Primonial REIM Germany mit neuem CEO

Peter Finkbeiner, CEO, Primonial REIM Germany



Peter Finkbeiner leitet neu als Vorstandsvorsitzender von Primonial REIM Germany und Mitglied des Executive Committee von Primonial REIM die Deutschlandaktivitäten, wie einer Medienmitteilung vom Mittwoch zu entnehmen ist. Er hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und berichtet direkt an Jürgen Fenk, CEO von Primonial REIM, der paneuropäischen Immobilienplattform, die ein Vermögen von über 30 Mrd. Euro verwaltet und Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Italien hat.

Finkbeiner war zuletzt Vorstandsvorsitzender der Isaria Wohnbau, deren Verkauf er an die Deutsche Wohnen SE im Jahr 2020 begleitete. Seit 2013 war er zunächst als Geschäftsführer und ab 2014 als Mitglied des Vorstands der TLG Immobilien tätig. Unter seiner Führung wurden wichtige Meilensteine erreicht, darunter der Börsengang im Jahr 2014 und die anschliessende Positionierung der Firma als führende Gewerbeimmobilienplattform in Deutschland. Zuvor verantwortete Finkbeiner für Lone Star als Managing Director das Asset Management von Hudson Advisors in Europa. Davor war er mehrere Jahre im Bereich Kredit und Corporate Finance tätig, unter anderem bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG, bei DZ Equity Partner auf der Eigenkapitalseite und bei der Deutschen Bank.