Private Equity IV: Jetzt noch bis Ende Jahr investieren

Die Anlagegruppe «Private Equity IV» der Zürich Anlagestiftung garantiert eine breite Diversifikation.



Und das bietet Ihnen die Anlagegruppe «Private Equity IV», die eine breite Diversifikation hinsichtlich Stile, Segmente, Regionen und Manager garantiert:

• Zugang zu aussichtsreichen nicht-börsennotierten Unternehmen,

• stabilere Rendite durch Optimierung des J-Kurven-Effektes,

• attraktive Gebühren nur auf das investierte Kapital.

Warum lohnt sich das Investment in die 2019 neu geschaffene Anlagegruppe? «Private Equity IV» ist ein Teil des Private-Equity-Programms der Zurich Invest AG und der Zürich Anlagestiftung. Diese ermöglicht Pensionskassen einen einzigartigen Zugang zu den besten Private-Equity-Anlagen. Die Zurich Invest AG verfolgt einen «Best in Class»-Ansatz: Sie selektiert Manager, die sich durch erfolgreiche Investments mit einem vorteilhaften Risiko-Rendite-Profil ausweisen.

Im Bereich Private Equity lanciert die Zurich Invest AG regelmässig neue Anlagegruppen: So können die Investoren in verschiedenen Sektoren, Strategien und Regionen diversifizieren. Bei Private Equity ist es wie beim Wein, wo sich die einzelnen Jahrgänge bekanntlich wesentlich voneinander unterscheiden können. Deshalb ist es sinnvoll, die Anlagegruppen kontinuierlich aufzubauen und alle zwei bis drei Jahre in ein neues Private-Equity-Programm zu investieren. So erreichen die Investoren eine optimale Diversifikation der Vintage-Jahre – wie bei einem systematisch aufgebauten Weinkeller.

Neugierig geworden? Wer in Private Equity IV investieren möchte, sollte sich jetzt informieren: Der Zeichnungsschluss ist für Ende 2020 geplant.

