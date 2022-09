Procimmo wird zur Immobiliengruppe

Procimmo konzentriert sich auf Gewerbe-, Industrie- und Logistikimmobilien. (Bild: Shutterstock.com/Ian Luck)



Die Procimmo Group (vormals SEG Suisse Estate Group) und ihre Tochtergesellschaft Procimmo SA sind beide fortan auch mit einem neuen Erscheinungsbild im Markt tätig. Unter dem Motto "Building Investments" schafft sie mit ihren Gesellschaften nach eigenen Angaben für Anleger "attraktive Investitionsmöglichkeiten und nachhaltigen Mehrwert", besonders im Immobilienbereich Gewerbe, Industrie und Logistik.

Ausser in der Schweiz will sich die Gruppe auch mit Tätigkeiten im Ausland als ein Leader im Bereich der Immobilieninvestitionen und Immobiliendienstleistungen positionieren, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Procimmo wurde 2007 in der Westschweiz von vier Partnern gegründet und lancierte im gleichen Jahr den ersten Immobilienfonds Procimmo Swiss Commercial Fund (heute Procimmo Real Estate SICAV). Innerhalb weniger Jahre vergrösserte das Unternehmen das Angebot an Investitionslösungen und etablierte sich schweizweit als Real Estate Asset Manager.

Am Hauptsitz in Renens und an den Standorten Zürich und Genf beschäftigt die Gruppe rund 40 Mitarbeitende, ist von der FINMA akkreditiert und verwaltet aktuell ein Immobilienvermögen von rund CHF 3.6 Mrd., verteilt auf fünf Immobilienfonds, einem SICAV-Fonds sowie einer Anlagestiftung.