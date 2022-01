PropTech Academy beruft Delegierte in den Vorstand

Vorstand der PropTech Academy (von links): Deniz Karahan, Tina Störmer, Luca Calanni, Markus Baumgartner (Bild: ZVG)



Die PropTech Academy hat Tina Störmer als Delegierte und Markus Baumgartner als Marketingleiter in den Vorstand berufen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Störmer studierte Immobilienökonomie und promovierte in Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen (Dr. oec. HSG). Ihre berufliche Laufbahn startete sie bei der Allianz Deutschland. Parallel zu Ihrer Promotion war sie Leiterin Trendmonitoring am Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen (I.VW-HSG) und Dozentin am Zentrum für Risk & Insurance der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. 2015 stiess sie zu Swiss Life, wo sie zuletzt als CEO und Country Head von Swiss Life Asset Managers in Deutschland und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Life Asset Managers tätig war.

Markus Baumgartner verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Journalist und Unternehmensberater für Kommunikation und Marketing. Seit 2012 leitet er seine eigene Agentur b-public für Marketing & Kommunikation.

Die PropTech Academy Association hat ihren Sitz in der Schweiz und wurde im Jahr 2020 etabliert. Der Verein ist laut eigenen Angaben eine regulatorische Institution mit dem Ziel, internationale Standardisierungs- und Bewertungsprozesse von Property Technology Unternehmen in der Immobilien-, Bau- und Finanzdienstleistungbranche zu schaffen.