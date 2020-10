Quintet holt Expertin für Familienvermögen

Cindy Eicher, Co-Head Family Investment Office Schweiz, Quintet Switzerland



Quintet Switzerland, Mitglied der Quintet Private Bank, hat Cindy Eicher zum Co-Head Family Investment Office Schweiz ernannt wurde. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wird sie in ihrer neuen Rolle eng mit Patrick Jung an der Entwicklung des Geschäfts mit Family Offices und UHNW-Kunden arbeiten.

Bei Quintet Switzerland wird Eicher auf ihre 20-jährige Erfahrung zurückgreifen können, die sie zuletzt als Leiterin der Vermögensverwaltungsaktivitäten von J.P. Morgan (Schweiz) in Zürich gesammelt hat. In dieser Rolle war sie verantwortlich für den Ausbau der Geschäftstätigkeit der Bank und die Erweiterung ihres Kundenstamms mit Fokus auf UHNWIs und Family Offices.

Das von der Schweiz aus geführte Quintet Family Investment Office unter der Leitung von Philip Higson hat weitere Standorte in Luxemburg und Grossbritannien.