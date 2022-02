Raiffeisen Schweiz vervollständigt Geschäftsleitung

Uwe Krakau (links), Niklaus Mannhart (Mitte) und Roland Altwegg. (Bilder: PD)



Uwe Krakau (56) übernimmt in der Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz als Chief Operating Officer die Leitung des neu geschaffenen Departements Operating Services. Als langjähriger Transformations- und Projektexperte verfügt er über eine breite Fach- und Führungserfahrung in der IT-Branche mit Spezialisierung auf den Finanzsektor, wie die Bank mitteilt.

Krakau ist seit 2004 für die Avaloq Gruppe tätig und verantwortet seit 2021 als Geschäftsleitungsmitglied den Bereich Business Process as a Service. Davor war er im gleichen Unternehmen in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, zuletzt als General Manager & Chief Market Officer EMEA.

Niklaus Mannhart (54) wird Chief Information Officer und Leiter des Departements IT. Er gilt als ausgewiesener Technologie-Experte mit langjähriger Banking-Erfahrung. Er arbeitet seit über 20 Jahren in der Finanzbranche und verfügt über grosse Erfahrung in Digitalisierung und Transformation, der Projektarbeit sowie der Bereitstellung von Systemen und Applikationen.

Derzeit ist Mannhart COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Cembra Money Bank. Er wird spätestens Anfang September 2022 in die Geschäftsleitung von Raiffeisen Schweiz eintreten.

Der bisherige interimistische Leiter Roland Altwegg (48) übernimmt die Leitung des Departements Produkte & Investment Services. Er ist seit 2007 in verschiedenen Führungsfunktionen bei Raiffeisen Schweiz tätig, zuletzt als Leiter neue Geschäftsmodelle und Ökosysteme. Davor war er Head Market Risk bei der Bank Sarasin undim Bereich Fixed Income Schweiz bei Pictet Asset Management tätig.