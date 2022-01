Rekordhohes Wachstum im Schweizer Fondsmarkt

Hauptgrund für diesen starken Volumenanstieg war die anhaltend positive Entwicklung an den Aktienmärkten. (Bild: Shutterstock.com/calcassa)



Per Ende 2021 hatten Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz 1'510.8 Mrd. CHF in Anlagefonds investiert. Das entspricht im Vergleich zum Stand von Ende 2020 einem Wachstum von knapp 171 Mrd. CHF oder 12.7%. Hauptgrund für diesen starken Volumenanstieg war die anhaltend positive Entwicklung an den Aktienmärkten. Im vergangenen September führten Inflations- und Zinsängste sowie eine Wirtschaftswachstumsverlangsamung zwar zu einem Abverkauf. Doch bis Ende 2021 sind an den Börsen wieder neue Höchststände erreicht worden.

Die übers ganze Jahr hinweg anhaltenden Neugeldzuflüsse erwiesen sich als grosse Stütze für das Wachstum. "Die Neugeldzuflüsse von knapp 55 Mrd. CHF belegen nicht nur die anhaltende Zuversicht und Risikofähigkeit von Anlegerinnen und Anlegern, sie sind auch ein Bekenntnis zum starken Fondsstandort Schweiz", sagte Adrian Schatzmann, Geschäftsführer der Asset Management Association Switzerland.

Fondsmarktentwicklung bis Dezember 2021



Quelle: Swiss Fund Data und Morningstar



Auch im vierten Quartal 2021 hielten die Zuflüsse mit einem Plus von annähernd 9 Mrd. CHF an, wobei die Anlagekategorien Bonds und Mixed Assets am meisten Zuspruch fanden.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF) bis Dezember 2021



Quelle: Swiss Fund Data und Morningstar





Netto-Neugeldwachstum bei Bonds und Aktien, Abflüsse bei Geldmarkt und Rohstoffen

So allozierten Anlegerinnen und Anleger übers ganze Jahr 2021 über 35 Mrd. CHF neu in Obligationenfonds, gefolgt von Anlagestrategiefonds (+12.4 Mrd. CHF) und von Aktienfonds (+9.9 Mrd. CHF). Gelder abgezogen wurden aus Geldmarkt- (2.8 Mrd. CHF) und Rohstofffonds (302 Mio CHF) sowie aus Alternativen Anlagen (184.3 Mio CHF).

Wenig änderte sich an der Hierarchie der wichtigsten Schweizer Fondsanbieter, die teilweise zweistellige Wachstumsraten aufwiesen. Marktanteilsmässig liegt weiterhin die UBS an der Spitze, gefolgt von der Credit Suisse, von Swisscanto und von Blackrock. Swiss Life hat GAM volumenmässig eingeholt und liegt beim Marktanteil nun gleichauf.

Top 10 Anbieter am Schweizer Fondsmarkt (Marktanteil Volumen September 2021 in %)



Quelle: Swiss Fund Data und Morningstar



Entwicklung ausgewählter Indizes und Währungen in Gesamtjahr 2021: Dow Jones 18.73%, S&P 500 26.89%, EURO STOXX 50 20.99% und SMI 20.29% sowie SBI -1.82% und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -1.54%. Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro um 4.24% ab. Der US-Dollar verlor gegenüber dem Franken 2.27%.