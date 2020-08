Research-Team von GAM Star Credit Opportunities wird verstärkt

Anthony Giret, Kreditanalyst bei Atlanticomnium, Manager der GAM Star Credit Opportunities Strategie



Atlanticomnium, Manager der GAM Star Credit Opportunities Strategie, hat Anthony Giret als Kreditanalyst in das Research-Team berufen. Giret ist in Genf ansässig und berichtet an Romain Miginiac, Leiter Research bei Atlanticomnium.

Giret wird für die Analyse von Unternehmen verantwortlich sein und einen besonderen Schwerpunkt auf hybriden Anleihen von Emittenten mit Investment-Grade-Rating haben. Vor seiner Tätigkeit bei Atlanticomnium war er als Kreditanalyst bei Spread Research tätig, wo er vorwiegend Unternehmensanleihen auf dem europäischen High Yield-Markt abdeckte. Ausserdem war er für die Herausgabe und Überwachung der Kreditratings von Spread Research und die Analyse privater Anleihen-Emissionen verantwortlich. Giret besitzt einen Master in Finance der IAE Lyon sowie einen CFA-Titel.

Er folgt auf die Ernennung von Yi Qian, die im Dezember 2019 von AXA Group als Kreditanalystin zum Unternehmen kam.