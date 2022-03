Resolve mit neuem CFO

Fabrice Lanz, Chief Financial Officer, Resolve



Fabrice Lanz trat sein neues Amt als Chief Financial Officer per 1. März 2022 an und wurde zugleich Mitglied des Exekutivausschusses des Unternehmens, wie Resolve am Dienstag mitteilte. Seine Aufgabe sei es, das weitere Wachstum von Resolve auf dem gesamten Schweizer Markt zu begleiten und zu unterstützen. Neben der Leitung der Finanzgeschäfte soll er auch aktiv an der Festlegung von Strategien mitwirken.

Lanz ist Absolvent der Eseco - Ecole supérieure d'économie in Lausanne und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Manager sowie später als Finanzdirektor. Hiervon war er 13 Jahre im Bereich der Hypothekenfinanzierung bei DL und DL Moneypark tätig.