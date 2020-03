Reuss Private Group ernennt CFO

Christoph Driessen, ab 1. April 2020 Chief Financial Officer (CFO) bei der Reuss Private Group



Ab 1. April 2020 wird Christoph Driessen die neu geschaffene Position des Chief Financial Officers (CFO) bei der Reuss Private Group und ihren Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland und in Liechtenstein besetzen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der Diplom-Kaufmann ist seit Anfang Dezember 2019 bei der Reuss Private Group und verfügt über eine rund 20-jährige Managementerfahrung in der internationalen Finanzdienstleistungs- und Investmentbranche. Zuletzt war der 45-Jährige als Programmleiter und Bereichsleiter Planung, Bilanzierung und Reporting beim deutschen AXA Konzern tätig. Zuvor war er bei dem Versicherungskonzern für die Bilanzierung und das Reporting der Kapitalanlagen und für Grundsatzfragen des Rechnungswesens zuständig. Vor seiner Karriere bei der AXA arbeitete Driessen bei KPMG als Softwareentwickler und IT Consultant im Bereich Audit Financial Services.