REYL erhält erweiterte Finma-Bewilligung

Reyl Asset Services kann nun als "Single Point of Contact" für ausländische Anlagefonds fungieren, die an alle Anleger in der Schweiz vertrieben werden.



Mit der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) wird die Abteilung Fund Representation Solutions der Reyl & Cie Asset Services nun ihre Aktivitäten auf die Vertretung ausländischer kollektiver Kapitalanlagen ausweiten, die an nicht qualifizierte Anleger vertrieben werden und der Genehmigung der Finma bedürfen. Der Vertreter von ausländischen kollektiven Kapitalanlagen vertritt diese gegenüber den Anlegern sowie gegenüber der Finma und benötigt eine Bewilligung der der Finanzmarktaufsicht. Er unterliegt besonderen Meldepflichten.

Wie Reyl am Montag mitteilte, sei die Gruppe mit diesem Schritt einer der wenigen Schweizer Marktakteure, die unter einem Dach sowohl eine kombinierte Vertretungs- als auch eine Zahlstelledienstleistung für alle ausländischen Fonds anbieten können – und dies für institutionelle, professionelle sowie für private Anleger in der Schweiz. Die kürzlich angekündigte strategische Partnerschaft zwischen Reyl und Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking, die 2021 in Kraft treten wird, werde Investitions-, Syndizierungs- und Beratungsmöglichkeiten sowie den Zugang zu einem umfangreichen Vertriebsnetz gewährleisten.

Die erste Einheit, die von dieser neuen Geschäftstätigkeit profitiere, werde das Reyl-Tochterunternehmen Asteria Investment Managers sein, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Ihre Fonds sind auf den Sektor Impact Investing spezialisiert und werden durch Reyl vertreten.