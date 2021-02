Reyl-Gruppe ausgezeichnet

François Reyl, CEO der Reyl-Gruppe



Die Auszeichnung als "Best HNW Team - International Clients" würdigt sowohl kontinuierliche Leistungen als auch Innovationen innerhalb der Gruppe. Ausschlaggebend für den Gewinn der Auszeichnung waren laut der Jury das "hervorragende Angebot" von Reyl für seine HNW- Kundenbasis, eine "beeindruckende Erfolgsbilanz bei Innovationen in der Kundenerfahrung" sowie ein "starkes Engagement für die Gesellschaft", wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst. Reyl hebe sich weiter von den Mitbewerbern ab, indem die Gruppe ein 360-Grad-Management des Privat- und Firmenvermögens seiner Kunden über Grenzen und Aktivitätssegmente hinweg anbietet. "In den vergangenen Jahrzehnten hat die Gruppe unermüdlich daran gearbeitet, sich als anerkannter Anbieter von Diensten mit einem Added Value innerhalb der Private-Banking-Branche zu etablieren", sagte François Reyl, CEO der Reyl-Gruppe.

Im Berichtszeitraum gab die Bank gemeinsam mit Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking die Vereinbarung über eine strategischen Partnerschaft bekannt. Diese ermöglicht es, den institutionellen Rahmen zu stärken und das Vertriebsnetz zu erweitern. Die Gruppe stärkte ihr Angebot für HNW-Kunden weiter, indem sie mehrere Initiativen startete. Dazu gehören Asteria Investment Managers, die Tochtergesellschaft für Impact Investing, und Alpian, eine digitale Plattform, die auf das Mass-Affluent-Segment abzielt. Die Neupositionierung des Geschäftsbereichs Entrepreneur & Family Office Services trage ebenfalls den sich entwickelnden Bedürfnissen der Kundschaft von Reyl Rechnung. Der Bereich richtet sich laut Medienmitteilung an Schweizer und internationale (U)HNW-Unternehmer und Family Offices, und zwar als zentrale Anlaufstelle für alle Geschäftsbereiche der Gruppe.

Die WealthBriefing Swiss Awards präsentieren die "Best of Breed"-Anbieter im globalen Private Banking, Wealth Management sowie Trusted Advisor. Sie zeichnen Unternehmen, Teams und Einzelpersonen aus, die nach Ansicht der Jury im Jahr 2020 Innovation und Exzellenz bewiesen haben.