Reyl Intesa Sanpaolo treibt Impact-Strategie voran

Jon Duncan, Chief Impact Officer, Reyl Intesa Sanpaolo



Reyl Intesa Sanpaolo hat Jon Duncan mit Wirkung zum 1. März 2022 mit der Entwicklung und Umsetzung ihrer Impact-Strategie beauftragt, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Er wird dafür verantwortlich sein, die Impact-Aktivitäten der Gruppe zu leiten und das Geschäft auf der globalen Transition zu einem kohlenstoffarmen, ressourceneffizienten und sozial inklusiven Wachstumspfad auszurichten. Dabei wird er den von Asteria-Obviam entwickelten Ansatz zur Impact-Messung nutzen: eine proprietäre Hightech-Plattform für Impact- und Finanzforschung, die Big Data und maschinelles Lernen nutzt. Darüber hinaus wird er die Beziehungen von REYL Intesa Sanpaolo zu externen Stakeholdern wie den UN PRI, GIIN (Global Impact Investing Network), SFG (Sustainable Finance Geneva) und SSF (Swiss Sustainable Finance) weiter ausbauen.

Duncan verfügt über mehr als 24 Jahre Berufserfahrung im Bereich Nachhaltigkeitsforschung und -engagement, davon elf Jahre im Bereich Finanzdienstleistungen. Er war an der Ausarbeitung des südafrikanischen Kodex für verantwortungsbewusstes Investment beteiligt, ist Senior Associate des Cambridge Institute for Sustainability Leadership und war Mitglied des UN PRI Global Reporting and Assessment Committee. Er hat in einer Reihe von globalen Industriesektoren vertieft gearbeitet und Organisationen weltweit bei strategischen sozialen, ökologischen und nachhaltigkeitsbezogenen Fragen unterstützt.