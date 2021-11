Reyl: "Tanzen, auch wenn kein Lied ewig dauert"

Was der IWF als asynchrone und divergierende globale Erholung bezeichnet ist ein Risiko, das es zu untersuchen gilt. Es bedeutet, dass die Welt bleibt, was sie trotz Globalisierung ist: heterogen. "Wenn wir nach Anzeichen für etwas Ernsthaftes suchen, könnte es in den kommenden Monaten zu einer Kaskade von Problemen kommen", meint Xavier Ledru von Reyl.