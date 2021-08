Robeco baut Sustainable Investment Research in Zürich aus

Rachel Whittaker, Leiterin des Sustainable Investment Research-Teams, Robeco



Robeco hat am Dienstag die Ernennung von vier neuen Mitgliedern für sein Sustainable Investment (SI) Research-Team bekannt gegeben. Rachel Whittaker kehrt in das Unternehmen zurück und wird das Team ab dem 1. September 2021 leiten.

Giulia Schettino



Das SI-Research-Team wird durch die Analysten Giulia Schettino, Ally Wong und Federico Silvano weiter verstärkt. Alle neuen Mitarbeitenden werden am Standort Zürich tätig sein - ein klares Bekenntnis für die 90 Mitarbeitende zählende Organisation von Robeco in der Schweiz und eine Anerkennung der Historie des seit 1995 in Zürich entwickelten SI Research.

Whittaker ist ein erfahrener SI-Profi mit über 20 Jahren Branchenkenntnis. Sie wechselt von der UBS, bei der sie als SI-Strategin im CIO Office des globalen Wealth Managements tätig war, zurück zu Robeco. Nachdem sie bereits von 2015 bis 2017 für Robeco arbeitete, wird Whittaker in ihrer neuen Rolle als Head of SI Research ein wachsendes internationales Team von Research-Analysten leiten.

Ally Wong



Die Analystinnen Giulia Schettino und Ally Wong, die beide ebenfalls von der UBS kommen, werden Robecos TMT FiRe (Technologie, Medien und Telekommunikation, Finanzen und Immobilien) SI Research-Cluster bzw. Schwerindustrie-Cluster abdecken. Federico Silvano, der von Allianz Global Investors kommt, wird ebenfalls als Analyst im SI-Research-Cluster für die Schwerindustrie tätig sein.

Zu den Aufgaben Whittakers und ihres Teams gehört es, die Auswirkungen von ESG-Aspekten auf die fundamentalen Gewinnaussichten von Firmen zu identifizieren, das Wissen über aktuelle und kommende ESG-Themen in allen Sektoren zu erweitern sowie das proprietäre SDG-Framework weiterzuentwickeln.

Federico Silvano



Damit sollen die Beiträge zu den SDGs in allen Anlageportfolios abgebildet und gemessen werden. Rachel Whittaker wird eine Vordenkerin und Botschafterin der SI-Expertise sein und den Zugang der Investmentteams von Robeco zu umfassendem Nachhaltigkeits-Know-how sicherstellen.