Robeco engagiert neue Senior Portfolio Managerin

Natalie Falkman, Senior Portfolio Managerin für die RobecoSAM Circular Economy Equities Strategie (Bild: ZVG)



Natalie Falkman, die neue Senior Portfolio Managerin für die RobecoSAM Circular Economy Equities Strategie, wird ihr Büro in Zürich haben, wie einer Medienmitteilung vom Dienstag zu entnehmen ist. Sie kommt von Swedbank Robur, wo sie als Senior Portfolio Managerin für die Kapitalinvest-Aktienstrategie, einen globalen Fonds mit strengen Nachhaltigkeitskriterien und einem Fünf-Sterne-Ranking von Morningstar, tätig war.

Davor hatte Falkman verschiedene Positionen bei der Carnegie Investment Bank in Stockholm inne, unter anderem als Aktienanalystin mit Schwerpunkt nordische Investitionsgüterunternehmen, als Analystin im Bereich Sales und Institutional Equity Sales für die nordische Region sowie als Leiterin Aktienresearch für Emerging Markets mit Schwerpunkt Russland, der GUS und Afrika. Sie ist Absolventin der Stockholm School of Economics, an der sie einen Master-of-Science-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft erlangt hat.