Robeco ernennt Head of Fixed Income Asia

Thu Ha Chow, Head of Fixed Income Asia, Robeco



Thu Ha Chow übernimmt die Verantwortung als Head of Fixed Income Asia bei Robeco, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Sie arbeitet von Singapur aus. Das dort ansässige Team werde mit mehreren Neueinstellungen in den Bereichen Fixed Income und Sustainability auf acht Anlagespezialisten erweitert. Dazu zählen ein hauptverantwortlicher Portfoliomanager, zwei Credit-Analysten, ein Staatsanleihen-Analyst, drei Spezialisten für Sustainable Investing und ein Kundenbetreuer. Damit werde die Rolle der Niederlassung in Singapur als Robecos Zentrum für Fixed Income Investing in Asien mit ausgeprägtem Fokus auf Nachhaltigkeit weiter gestärkt, heisst es in einer Medienmitteilung.

Vor ihrem Wechsel zu Robeco war Thu Ha Chow Portfolio Manager und Asia Strategist bei Loomis Sayles & Co sowie Head of Asian Credit bei Aberdeen Asset Management, beide in Singapur. Davor arbeitete sie 15 Jahre lang in London, wo sie führende Positionen im Bereich Fixed Income bei Deutsche Asset Management und Threadneedle Asset Management innehatte. Ausserdem war sie drei Jahre lang im Investmentbanking bei Credit Suisse First Boston tätig. Sie begann ihre Laufbahn im Jahr 1996 nach ihrem Master-Abschluss in Wirtschaft und Philosophie der London School of Economics.

Neben ihrer Rolle als Head of Fixed Income Asia fungiert Thu Ha Chow auch als Portfolio Manager im Credit-Team mit Fokus auf asiatischen Unternehmensanleihen. Unterstellt ist sie dem Credit-Team in Rotterdam. Frank Reynaerts und Tiansi Wang werden ihre Rollen als Senior Credit Analysts fortführen. Laura Bosch Ferreté wird von Rotterdam nach Singapur wechseln, um dort eine der Positionen als Sustainable Investing Specialist einzunehmen. David Hawa wird ebenfalls vom Büro in Rotterdam umziehen, um im Bereich Asia Pacific als Kundenbetreuer im Bereich Fixed Income zu arbeiten. Die in Singapur ansässigen Anlageexperten werden funktionell in die Teams in Rotterdam integriert und werden eng mit den übrigen Rotterdamer Spezialisten zusammenarbeiten, wie es weiter heisst.