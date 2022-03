Robeco erweitert Quant Research-Team

Harald Lohre, Executive Director Quant Equity Research, Robeco



In dieser neu geschaffenen Position stärkt Harald Lohre die Führungsrolle von Robeco im Bereich Quant Investing und überwacht die Forschungsaktivitäten zur weiteren Optimierung der Quant Equity-Strategien von Robeco, wie der Asset Manager am Donnerstag mitteilte. Lohre bleibt ausserdem Ehrenforscher am Department of Accounting and Finance der Lancaster University Management School und koordiniert die Promotionsforschungsprojekte zwischen Robeco und der Lancaster University. Er berichtet an Weili Zhou, Leiterin des Quant Equity Research-Teams von Robeco.

Harald Lohre stösst von Invesco Quantitative Strategies zu Robeco, wo er Director of Research und Mitglied des globalen Managementteams war. Zuvor war er Leiter des quantitativen Researchs und Portfoliomanager bei Deka Investment. Bevor er zur Deka wechselte, schloss er sein Doktoratsstudium der Finanzwissenschaften an der Universität Zürich mit summa cum laude ab und arbeitete als Analyst im Quantitative Strategies Team von Union Investment. Er besitzt ein Diplom in Finanzmathematik von der Universität Konstanz und ist ehemaliger Fellow des Centre for Endowment Asset Management (CEAM), Cambridge Judge Business School.