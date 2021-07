Robeco geht Partnerschaft mit Quintet ein

Robeco und die Quintet Private Bank legen eine USD-Green-Bond-Strategie auf. (Bild: Shutterstock.com/Monthira)



Im Vorfeld des Booms am Markt für USD-Green Bonds, der angesichts der ehrgeizigen Energiewendepläne der US-Regierung erwartet wird, sind Robeco und die Quintet Private Bank eine Partnerschaft eingegangen, um eine der ersten USD-Green-Bond-Strategien Europas aufzulegen, wie einer Medienmitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist.

Der RobecoSAM US Green Bonds – eine Abspaltung des im letzten Jahr aufgelegten RobecoSAM Global Green Bonds – bietet ein diversifiziertes Exposure gegenüber dem Green Bond-Markt in den USA. Er begünstigt positive Umwelteffekte und soll gleichzeitig langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI USD Green Bond Index erzielen.

Quintet ist der exklusive Partner für die ersten sechs Monate nach Auflegung. Geplant sind anfängliche Mittelzuflüsse für die Strategie mit einem Volumen von 125 Mio. Euro. Bereitgestellt werden diese durch die diskretionären Portfolios von Quintet im Rahmen der "Sustainable by default"-Strategie des Vermögensverwalters.

Weltmarkt für Green Bonds wächst rapide

Während derzeit Europa mit rund 60% des globalen Emissionsvolumens den rapide wachsenden Weltmarkt für Green Bonds noch dominiert, scheinen die USA nun im Begriff zu sein, diese Lücke zu schliessen. Da der US-Präsident den Klimawandel als "die wichtigste Angelegenheit der Menschheit" bezeichnet hat und hunderte von Milliarden Dollar für Innovationen im Bereich Saubere Energie in Amerika vorgesehen hat, werden die Emissionen von USD-Green Bonds voraussichtlich Auftrieb erhalten, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Entsprechende Emissionen erreichten bereits in der ersten Jahreshälfte das Volumen von 65 Mrd. USD und dürften voraussichtlich den Vorjahresrekord von 95 Mrd. USD übertreffen.

Die RobecoSAM US Green Bonds-Strategie investiert in USD-Green Bonds, die von Unternehmen, staatlichen Agenturen und Regierungen emittiert werden. Um zu gewährleisten, dass die Anleihen auch wirklich "grün“ sind, verwendet Robeco einen selbstentwickelten fünfstufigen Auswahlprozess speziell für Green Bonds. Daneben werden hohe Ansprüche an das Reporting gestellt.

Verwaltet wird der RobecoSAM US Green Bonds vom Macro Fixed Income-Team von Robeco. Dieses besteht aus 17 erfahrenen Anlageexperten, die die Bereiche Unternehmensanleihen, globale Staatsanleihen, Euro-Staatsanleihen, Multi Asset-Anlagen und Derivate abdecken. Das Team verfügt über mehrjährige Erfahrung bei Investments in Green Bonds und weist eine etablierte Kompetenz im Bereich Sustainable Investing auf. Michiel de Bruin und Peter Kwaakmanagen das Portfolio gemeinsam.

Die Auflegung des RobecoSAM US Green Bonds spiegele die gemeinsame Überzeugung von Robeco und Quintet wider, wonach Investitionen in Innovationen zu positiven Veränderungen beitragen können, die den Menschen und der Welt zugutekommen.