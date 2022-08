Robeco holt Senior Portfolio Manager für Biodiversity-Strategie

David Thomas, Senior Portfolio Manager, Robeco



David Thomas hat seine Tätigkeit in der Zürcher Niederlassung von Robeco aufgenommen und arbeitet mit den Anlageexperten der Thematic Investing-, SI-Research- und Active Ownership-Teams aus allen Unternehmensbereichen zusammen, wie es in einer Medienmitteilung vom Dienstag heisst. Gemeinsam mit Aaron Re‘em, einem alteingesessenen Mitglied des Teams für Thematic Investments bei Robeco und einem der zentralen Entwickler der Strategie für das Anlagethema Biodiversität, bereitet Thomas gegenwärtig die Auflegung der thematischen Anlagestrategie RobecoSAM Biodiversity Equities im 4. Quartal 2022 vor.

Thomas kommt von Ellerston Capital, wo er als Portfoliomanager mehrere Strategien einschliesslich eines Fonds für eine der weltweit grössten staatlichen Investoren betreut hat. Er verfügt über 28 Jahre Kapitalmarkterfahrung. Seine Fachkompetenz in Bezug auf Aktienmärkte hat er während seiner Tätigkeit für globale Unternehmen wie Price Waterhouse Coopers, Macquarie Bank, Morgan Stanley und CLSA in verschiedenen Rollen in Sydney und London erworben, wobei sein Schwerpunkt auf den Konsumgüter- und ITSektoren lag. Thomas hat einen Bachelor of Business der Swinburne University, und er hat erfolgreich das Leadership-Programm an der Harvard Business School absolviert.