Rücktritte aus dem Verwaltungsrat der Credit Suisse

Severin Schwan tritt nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat der Credit Suisse an. (Bild: ZVG)



Severin Schwan, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2017 Vize-Präsident und Lead Independent Director, hat sich entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten. Kai Nargolwala, seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats und seit 2017 Vorsitzender des Vergütungsausschusses, sowie Juan Colombas, der dem Verwaltungsrat vor Kurzem beigetreten ist, haben sich ebenfalls entschieden, an der anstehenden Generalversammlung vom 29. April 2022 nicht zur Wiederwahl anzutreten, wie einer Medienmitteilung der Credit Suisse vom Montag zu entnehmen ist. Christian Gellerstad, der 2019 in den Verwaltungsrat eintrat, wird vorbehaltlich seiner Wiederwahl an der anstehenden Generalversammlung zum Vize-Präsidenten des Verwaltungsrats und Lead Independent Director sowie zum Vorsitzenden des Vergütungsausschusses als Nachfolger von Kai Nargolwala ernannt.

Der Verwaltungsrat hat zudem die Nominierung von Mirko Bianchi, Keyu Jin und Amanda (Mandy) Norton für die Wahl in den Verwaltungsrat an der anstehenden Generalversammlung bekannt gegeben. Vorbehaltlich der entsprechenden Wahl beabsichtigt der Verwaltungsrat, Mirko Bianchi zum Vorsitzenden des Audit Committee zu ernennen. Mandy Norton wird dem Verwaltungsrat, vorbehaltlich ihrer Wahl an der anstehenden Generalversammlung, am 1. Juli 2022 beitreten. Der Verwaltungsrat beabsichtigt ferner, den derzeitigen Vorsitzenden des Audit Committee, Richard Meddings, vorbehaltlich seiner Wiederwahl an der anstehenden Generalversammlung, zum Vorsitzenden des Risk Committee zu ernennen. Er wird die Nachfolge von Axel Lehmann antreten, der am 16. Januar 2022 zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt wurde.

Mirko Bianchi hatte zuletzt verschiedene Finanzfunktionen bei UniCredit inne, unter anderem als Chief Financial Officer der Gruppe in Mailand. Zuletzt war er als CEO of Wealth Management and Private Banking bei Unicredit tätig. Bianchi verfügt über 30 Jahre Erfahrung aus Führungspositionen bei einigen der grössten Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit, darunter UBS, Deutsche Bank und Moody's Investor Services. Er verfügt über einen MBA der Fordham University, New York, und einen MSc in Chemieingenieurwissenschaften der ETH Zürich. Bianchi ist US-amerikanischer und Schweizer Staatsangehöriger.

Keyu Jin ist als Professorin für Volkswirtschaftslehre an der London School of Economics tätig. Ihr Schwerpunkt liegt auf Themen wie globalen Kapitalströmen, dem internationalen Technologiewettbewerb und dem Wachstumsmodell Chinas. Sie ist nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied der Richemont Group und von Qingdao AInnovation venture. Jin war zuvor Gastwissenschaftlerin beim Internationalen Währungsfonds und unterrichtete an der Yale University und der UC Berkeley. Sie besitzt einen BA- und MA-Abschluss sowie einen Doktortitel der Harvard University. Sie ist chinesische Staatsangehörige.

Mandy Norton war zuletzt bei Wells Fargo als Chief Risk Officer der Gruppe tätig. Sie hat über 30 Jahre Erfahrung aus Risikofunktionen bei Finanzdienstleistungsunternehmen, einschliesslich verschiedener leitender Risikopositionen bei JPMorgan Chase und Bank of America. Norton hatte zudem Führungspositionen bei Ally Financial und Chase Manhattan Bank UK inne. Sie verfügt über einen BSc in Mathematik und Statistik der University of Bath und ist US-amerikanische sowie britische Staatsangehörige.

Weiter beabsichtigt der Verwaltungsrat der Credit Suisse, folgende Personen für den Vorsitz der Ausschüsse des Verwaltungsrats zu ernennen, vorbehaltlich ihrer Wahl bzw. Wiederwahl an der anstehenden Generalversammlung:

Vorsitzender des Governance and Nomination Committee – Axel Lehmann

Vorsitzender des Audit Committee – Mirko Bianchi

Vorsitzender des Vergütungsausschusses – Christian Gellerstad

Vorsitzende des Conduct and Financial Crime Control Committee – Clare Brady

Vorsitzender des Risk Committee – Richard Meddings

Vorsitzende des Digital Transformation and Technology Committee – Blythe Masters

Angesichts der Ernennung von Christian Gellerstad zum Vize-Präsidenten und Lead Independent Director des Verwaltungsrats der Credit Suisse Group wird Peter Derendinger weiterhin als Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse (Schweiz) fungieren, und Gellerstad wird weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse (Schweiz) sein.