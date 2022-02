Schützen Sie sich vor dem Vermögens-Lockdown!

Die Inflation hat sich in nahezu allen Bereichen empfindlich bemerkbar gemacht. (Bild: Shutterstock.com/Michael Wick)



Die Inflation hat sich in nahezu allen Bereichen von Geschenken, Lebensmitteln bis hin zu Energiepreisen empfindlich bemerkbar gemacht. Einen derartigen Inflationsauftrieb hat die Eurozone seit dem Aufzeichnungsbeginn von Eurostat im Jahre 1997 nicht gesehen. "Wir erleben eine Art Renaissance der Inflation, welche definitiv nicht transitorisch sein wird“, meint Thomas Meier. Die Pandemie hat nachgelagert für Verwerfungen in vielen Industrien gesorgt, insbesondere die Lieferengpässe und Materialknappheit machen sich im täglichen Leben bemerkbar. Einen historisch seltenen Effekt erleben wir derzeit bei den Arbeitnehmern. Normalerweise geht eine Rezession mit niedrigerem Beschäftigungsstand einher. Die staatlichen Hilfsmassnahmen und die monetäre Ausrichtung der EZB hat dieses Verhältnis durchgeschüttelt. Die Knappheit an Arbeitnehmern bzw. die Umorientierung von Pandemie gebeutelten Geschäftszweigen zu Krisen-Gewinnern, wie z.B. Logistikunternehmen, hat eine Lohn-Preis-Spirale losgetreten. Nicht zu unterschätzen ist auch der Effekt der Digitalisierung, besonders der Siegeszug des Homeoffice ist historisch beispiellos.

Umdenken bei Investoren

Investoren und Verbraucher werden gleichermassen von der Inflation bedroht. Investoren sollten daher ihre Anlageentscheidungen überdenken, damit sie real ihr Vermögen erhalten können. Ansonsten droht der Vermögens-Lockdown! Wir kommen im Kapitalmarkt aus einem Jahrzehnt, welches durch niedrige Volatilität geprägt war. Laut Thomas Meier haben sich die Rahmenbedingungen grundlegend geändert. Die Lieferketten werden zum Teil von einem "Just-in-Time“-Prinzip mit global optimierten Kostenstandorten auf regionale Produktionsstandorte umgestellt. Zudem hat die Globalisierung aufgrund von politischen Spannungsverhältnissen ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Unternehmen sind gezwungen auf diese Veränderungen zu reagieren, insbesondere die höheren Kosten stellen eine Gefahr für die Profitabilität dar.

"Die Gewinner in diesem Umfeld werden die Unternehmen sein, die agil auf Veränderungen reagieren und über Preissetzungsmacht verfügen“, sagt Thomas Meier. Die hohen Inputkosten, Lieferengpässe sowie Arbeitnehmerknappheit hinterlassen Spuren bei den operativen Gewinnmargen. Unternehmen, die ihre Preise entsprechend der höheren Kosten anpassen und an die Endverbraucher weiterleiten, sind im Wettbewerbsvorteil. Dieses Umfeld ist für zyklisch ausgerichtete Unternehmen von Vorteil. Diese Beobachtung steht im Kontrast zu den vergangenen Kapitalmarktgewinnern, die sich oftmals im Technologiesektor wiederfanden. Ausserdem werden die positiven Konjunkturperspektiven weiterhin von den staatlichen Hilfsmassnahmen getragen und begünstigen zusätzlich die zyklischen Unternehmen. Selbst die Debatte über die Zinsanstiege und die Verringerung der Anleihekaufprogramme sehen wir weniger kritisch. Das liegt zum einen an den Verschuldungshöchstständen vieler Nationen. Ein Zinsanstieg von deutlich über drei Prozent wäre mittelfristig schlichtweg nicht tragbar für die Volkswirtschaften.

Anleger im Spannungsfeld

Anleger stehen bei der Vermögensallokation nun also im Spannungsfeld zwischen steigender Inflation und anhaltendem Niedrigzinsumfeld, um real eine positive Rendite zu erzielen. Laut der Bundesbank sind weiterhin nahezu 40 Prozent des privaten Geldvermögens in Deutschland in Bargeld und Anlagen investiert. Aktien werden zunehmend ein wesentlicher Baustein bei der Vermögensallokation sein müssen oder es droht ein Verlust der Kaufkraft. Wir erachten Dividenden-Werte als eine optimale Ergänzung, da sie durch die starken zahlungsmittelgenerierenden Unternehmen eine geringere Schwankung als der breite Aktienmarkt aufweisen. Des Weiteren kombinieren diese Titel attraktive Ausschüttungen mit mittel- bis langfristigem Kurspotential.

Dynamische und agile Unternehmen bevorzugt

Der MainFirst Global Dividend Stars investiert strukturell in familiengeführte klein- und mittelgrosskapitalisierte Unternehmen (KMU). Sie reagieren deutlich dynamischer und agiler bei den Kostenanpassungen und besitzen durch ihre führende Nischenpositionierung sowie Innovationskraft Preissetzungsmacht. Wir präferieren familiengeführte Firmen aufgrund der langfristigen Ausrichtung und dem Interessensausgleich durch hohe Unternehmensanteile. Insbesondere in volatilen Phasen, wie zum Bespiel beim Ausbruch der Corona-Pandemie, bleiben diese Unternehmen besonnen. Zudem wurden die F&E-Budgets konstant beibehalten und die robusten Bilanzen haben die Erholung deutlich beschleunigt. Die Investmentstrategie des Fonds ergänzt den Anteil an KMUs mit defensiven Unternehmen, um ein ausgewogenes und schwankungsärmeres Chancen-Risiko-Profil zu erzielen. Aus diesen Gründen sind wir überzeugt, dass wir auch in einem Stagflationsumfeld die bisherige positive Wertentwicklung beibehalten können.

Über MainFirst

MAINFIRST ist eine unabhängige europäische Multi-Investment Boutique mit einem aktiven Managementansatz. Das Unternehmen verwaltet Publikums- und Spezialfonds in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Die Portfoliomanagementteams agieren unabhängig in der Umsetzung ihrer Investmentideen und verfolgen hierbei konsequent ihre jeweiligen Anlagestrategien und -philosophien. Dieser Ansatz verbunden mit einer authentischen Unternehmenskultur bildet die optimale Grundlage zur Alpha-Generierung und Schaffung von langfristigem Mehrwert für unsere Anleger. In allen MainFirst-Fonds werden Nachhaltigkeitsaspekte ausdrücklich berücksichtigt und sind vollumfänglich in den Entscheidungsprozess bei der aktiven Titelselektion integriert. Das Unternehmen verbindet die Expertise und Flexibilität fokussierter Investmentteams mit den Stärken und klar definierten Prozessen einer breit aufgestellten, internationalen Plattform.

Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.mainfirst.com

