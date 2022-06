Schweiz wird Pionierin mit Klima-Rating für Finanzanlagen

Die Schweiz und ihr Finanzplatz stehen klar hinter dem Ziel, bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu senken. (Bild: Shutterstock.com/Blue Planet)



Die Schweiz und ihr Finanzplatz stehen klar hinter dem Ziel, bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null zu senken und so den Zielen des Pariser Klimaabkommens Rechnung zu tragen. Als ein wichtiges Instrument hat der Bund am Mittwoch die "Swiss Climate Scores" vorgestellt. Diese schaffen laut Medienmitteilung auf verständliche Weise Transparenz bei der klimaverträglichen Ausrichtung von Finanzanlagen und stärke den Finanzplatz Schweiz in seinem Bestreben, die Position als international führenden Standort für Sustainable Finance zu festigen, kommentiert die Bankiervereinigung. Der Bundesrat empfiehlt den Schweizer Finanzmarktakteuren, die Swiss Climate Scores, wo sinnvoll, bei Finanzanlagen und Kundenportfolien anzuwenden.

Die drei Verbände Asset Management Association Switzerland (AMAS), Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) und Swiss Sustainable Finance (SSF) begrüssen die unter der Leitung des Bundes und gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der Branche und von NGOs entwickelten Swiss Climate Scores.

Sechs Indikatoren

Um eine aussagekräftige und vergleichbare Informationsbasis zur Klimaverträglichkeit von Finanzanlagen zu schaffen, werden sechs Indikatoren eingeführt, welche sich an bereits bestehenden und international etablierten Kriterien und Methoden orientieren:

Treibhausgasemissionen Exposition gegenüber fossilen Brennstoffen Globales Erwärmungspotential Verifizierte Bekenntnisse zu Netto-Null Glaubwürdiger Klimadialog Management auf Netto-Null

Pilotphase vorgesehen

Die Indikatoren schaffen für die Finanzinstitute einen gemeinsamen Rahmen, an dem sie sich orientieren können, so die Finanzplatzvertreter. Nun gehe es in eine Pilotphase, um Erfahrungen im Markt zu sammeln. Die Anwendung der Scores ist für die Finanzinstitute freiwillig. Sie seien aufgrund teilweise mangelnder Verfügbarkeit von Daten sowie noch zu erarbeitenden Anwendungshilfen derzeit noch nicht auf alle Anlagenformen anwendbar. In der Pilotphase werde die Finanzindustrie zu den einzelnen Indikatoren weiterführende Spezifikationen im Sinne von konkreten Anwendungshilfen entwickeln. Damit verfolge die Finanzindustrie das Ziel, dass die Scores rasch an Akzeptanz gewinnen. Die Pilotphase werde darüber hinaus zeigen, ob und wenn ja, welche Optimierungen bei den Scores vorgenommen werden sollten.