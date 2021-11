Schweizer ETF-Vertriebsteam von Invesco erhält Zuwachs

Rocco Altobelli, Senior Sales Manager Invesco ETF Schweiz



Das ETF-Vertriebsteam von Invesco in der Schweiz bekommt Verstärkung. Als Senior Sales Manager Invesco ETF Schweiz zeichnet Rocco Altobelli seit dem 1. November für den Auf- und Ausbau der Kundenbeziehungen im ETF-Geschäft von Invesco in der Schweiz verantwortlich.

Vor seinem Wechsel zu Invesco war Altobelli seit 2016 bei Société Générale in der Schweiz als Vice President für den institutionellen Vertrieb der Lyxor-ETFs in der deutsch- und italienischsprachigen Schweiz, Liechtenstein und der Region Mittel- und Osteuropa verantwortlich. Altobelli begann seine Investmentkarriere im Graduate-Programm von Credit Suisse und hat einen Bachelor- und Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finance & Banking von der Universität Zürich.