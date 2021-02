Schweizer Fintech-Experte schliesst sich Relai als Advisor an

Rino Borini, Advisor bei Relai



Relai hat bekannt gegeben, dass der Schweizer Fintech-Experte Rino Borini dem Team als Advisor beigetreten ist. Borini ist ein in Zürich ansässiger Unternehmer, der jahrelange Fintech-Erfahrung in das Relai-Team einbringt. Mit Unternehmungen wie dem digitalen Beratungs- und Medienhaus Scarossa, der ersten und schweizweit grössten Digital Finance Plattform Finance 2.0, der Finanzmedienplattform 10x10 und dem ersten Pop-up-Bitcoin & Friends-Shop der Schweiz, The House of Satoshi, soll Borinis Wissen und Expertise Relai dabei helfen, sich in der Schweizer Fintech-Branche zu etablieren, heisst es in einer Mitteilung.

Relai will laut eigenen Angaben das Investieren in Bitcoin einfach machen. Die Bitcoin-Investment-App "Made in Switzerland" ermögliche es jedem in Europa, innerhalb weniger Minuten in Bitcoin zu investieren, ohne dass eine Registrierung, Verifizierung oder Einzahlung erforderlich ist.