Schweizer Fondsmarkt legt leicht zu

Der positive Trend hielt an den meisten Finanzmärkten im Berichtsmonat an. (Bild: Shutterstock.com/solarseven)



Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im April 1'427’994 Mio. CHF an (plus 0.6% gegenüber März 2021). "Der positive Trend hielt an den meisten Finanzmärkten im Berichtsmonat an – wenn auch oft in leicht abgeschwächter Form verglichen mit den Werten im März. Die relevanten Aktienmärkte verzeichneten mit Ausnahme des SMI, der leicht im Minus notierte, allesamt Zuwachsraten. Im April waren auch wieder Nettomittelzuflüsse zu verzeichnen. Die meisten Neugelder flossen in Obligationenfonds", erklärte Adrian Schatzmann, Geschäftsführer der Asset Management Association Switzerland.

Zum Vergleich ausgewählte Indizes im April 2021 (Vormonat in Klammern): Dow Jones 2.71% (6.62%), S&P 500 5.24% (4.24%), EURO STOXX 50 1.42% (7.78%) und SMI -0.23% (4.99%) sowie SBI -0.16% (0.49%) und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index 0.79% (-1.25%). Gegenüber dem Euro gewann der Schweizer Franken 0.78%, gegenüber dem US-Dollar 3.25%.

Die Nettomittelzuflüsse betrugen im April 5.3 Mrd. CHF. Dabei lagen Obligationenfonds klar an der Spitze (4.1 Mrd. CHF). Gelder abgezogen wurden nur aus einer Fondskategorie – und dies in bescheidenem Ausmass (Aktienfonds: - 0.8 Mrd. CHF). In der Reihenfolge der beliebtesten Anlagekategorien gab es keine Veränderungen: Aktienfonds 46.43%, Obligationenfonds 29.69%, Anlagestrategiefonds 10.52%, Geldmarktfonds 7.52%.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF)



Quelle: Swiss Fund Data und Morningstar





Top 10 Anbieter am schweizerischen Fondsmarkt (Beträge in Mio. CHF bzw. %)



