Schweizer Fondsmarkt spürt Auswirkungen des Ukrainekrieges

Im ersten Quartal 2022 mussten die Aktienfonds am meisten Rückgänge verzeichnen. (Shutterstock.com/motioncenter)



Die durch den Krieg in der Ukraine ausgelösten Verwerfungen an den Finanzmärkten wirkten sich auch auf den Schweizer Fondsmarkt aus. Per Ende März 2022 hatten die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz noch 1,458 Bio. CHF (Jahresende 2021: 1,516 Bio. CHF) in Anlagefonds investiert.

Wie die führenden Marktindizes verloren die Anlagefonds in der Schweiz im Februar und Anfang März deutlich an Boden, bevor wieder eine Erholung einsetzte. Dabei blieben die Nettozuflüsse mit 6.2 Mrd. CHF über das ganze Quartal gesehen vergleichsweise schwach, sodass sich der Volumenrückgang im Schweizer Fondsmarkt unterm Strich auf knapp 65 Mrd. CHF belief.

Schweizer Fondsmarkt



Quelle: Swiss Fund Data und Morningstar



Besonders deutlich zeigten sich die Auswirkungen bei den Aktienfonds, die in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 7,1% verloren.

Entwicklung des Fondsmarkts Schweiz (Beträge in Mio. CHF) im ersten Quartal 2022



Quelle: Swiss Fund Data und Morningstar





Netto-Neugeldentwicklung sticht in zwei Fondskategorien heraus

Bei den Anlegerinnen und Anlegern standen in den ersten drei Monaten 2022 vor allem zwei Fondskategorien in der Gunst: Anlagestrategiefonds zogen mit 4.8 Mrd. CHF den Löwenanteil der in den Fondsmarkt fliessenden Netto-Neugelder an. Auch Rohstofffonds (+248 Mio. CHF) lagen erstmals seit längerem wieder in der Gunst der Anlegerinnen und Anleger. Aktienfonds zogen dagegen nur knapp 2.2 Mrd. CHF an Neugeldern an, Obligationenfonds 1.3 Mrd. CHF. Abflüsse erlitten die Alternativen Anlagen (-234 Mio. CHF) und vor allem Geldmarktfonds (-2.4 Mrd. CHF).

Top 10 Anbieter am schweizerischen Fondsmarkt (Marktanteil Volumen März 2022 in %)



Quelle: Swiss Fund Data und Morningstar



Entwicklung ausgewählter Indizes und Währungen im ersten Quartal 2022: Dow Jones -4,57%, S&P 500 -4,95%, EURO STOXX 50 -9,21% und SMI -5,55% sowie SBI -6,06% und Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index -5,93%. Der Euro verlor gegenüber dem Schweizer Franken 1,37%, der US-Dollar gewann hingegen 1,32%.

Die Statistik von Swiss Fund Data AG und Morningstar basiert auf der FINMA-Genehmigungsliste und umfasst alle Fonds schweizerischen Rechts sowie alle ausländischen Fonds, die in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, inklusive ihrer institutionellen Anteilsklassen. Ausländische Fonds, welche ausschliesslich qualifizierten Investoren vorbehalten sind, erfasst die Statistik nicht, weil diese Produkte nur privat platziert werden und keine FINMA-Genehmigung erhalten können.