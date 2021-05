Schweizer Immobilienmesse für Investoren wird unabhängig

Im Jahr 2020 fand die IMMO zusammen mit der Finanzmesse statt. (Bild: Finanz'20)



Infolge anhaltender Planungsunsicherheiten und weiterhin geltenden restriktiven Bestimmungen in Zusammenhang mit Covid-19, hat sich der Veranstalter der IMMO entschieden, den jährlichen Branchenanlass unabhängig von der Finanzmesse in der Halle 622 in Zürich Oerlikon auszutragen, wie einer Medienmitteilung vom Montag zu entnehmen ist.

Die Schweizer Immobilienmesse für Investoren verzeichnete in den vergangenen Jahren ein stetiges Wachstum und gilt mittlerweile als grösste Schweizer Messe für professionelle inländische und ausländische Immobilienakteure. Mit der am 19. und 20. Januar stattfindenden IMMO22 laden die Organisatoren MV Invest und Swiss Circle nun zum 10-jährigen Jubiläum.

Aufgrund der erfolgreichen IMMO21, welche pandemiebedingt als Online-Event konzipiert wurde und mit 93 Gesellschaften einen erneuten Ausstellerrekord verzeichnete, werde das hybride Veranstaltungskonzept weitergeführt: Die erstmalige Liveübertragung des IMMO-Forums, dem Begleitkongress der Schweizer Immobilienmesse für Investoren, sei mit über 4000 Zuschaltungen auf grosses Interesse gestossen, heisst es weiter. So habe man sich entschieden, den Begleitkongress auch künftig live über die Messewebsite zu übertragen und neuerdings mittels Synchronübersetzung auch für das französischsprachige Publikum zugänglich zu machen.