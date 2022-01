Schweizer Kantone sind Spitzenreiter im internationalen Steuerwettbewerb

Nidwalden hat gemäss dem BAK Taxation Index im Jahr 2021 den bisherigen Leader Hongkong (9.9%) an der Spitze des internationalen Rankings abgelöst. (Bild: Shutterstock.com/Marekusz)



In den letzten zwei Jahren senkten im Zuge der Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) eine grosse Mehrheit der Kantone die Gewinn- bzw. Kapitalsteuern. Insgesamt hat die effektive Steuerbelastung (EATR) für Unternehmen dadurch vielerorts signifikant abgenommen. Gemäss dem BAK Taxation Index sank der BIP-gewichtete Durchschnitt aller 26 Kantone zwischen 2019 und 2021 um -1.9 Prozentpunkte von 15.8% auf 13.9%. Zieht man als vor-STAF Zeitpunkt 2017 heran, um zu berücksichtigten, dass die Kantone Basel-Stadt und Waadt ihre Senkungen vorzogen, so beträgt die Abnahme des Schnitts sogar -3.0 Prozentpunkte (von 16.9% auf 13.9%).

Die Veränderungen der effektiven Steuerbelastung zwischen 2019 und 2021 variiert in den Kantonen von 0 Prozentpunkten (keine Änderung) bis knapp -10 Prozentpunkte. Starke Rückgänge zeigen insbesondere die Kantone, in denen die Steuerbelastung bisher (für Schweizer Verhältnisse) hoch war. Eine Folge davon ist laut BAK, dass sich im Schweizer Vergleich die Streuung der Kantone reduziert hat. Trotzt zahlreicher Rangveränderungen blieb das regionale Muster jedoch relativ stabil: Die Zentralschweiz besteuert im Vergleich zu den anderen Regionen tendenziell tief, die Ostschweiz mittel, und die anderen Grossregionen eher hoch.

Wie BAK Economics weiter ausführt, ist seit 2003 international ein Trend zur Senkung der effektiven Unternehmenssteuerbelastung festzustellen. Die Schweiz hielt mit diesem Trend Schritt und lag stets unter dem internationalen Durchschnitt des BAK Taxation Index – dies gilt nicht nur für das Schweizer Mittel, sondern selbst für den Maximalwert der 26 Kantone.

Während die Schweizer Kantone die Steuerbelastung am aktuellen Rand deutlich reduziert haben, hielten die internationalen Konkurrenzstandorte die Belastung in diesen zwei Jahren vergleichsweise stabil. Der BIP-gewichtete internationale Durchschnitt des BAK Taxation Index sank von 2019 (26.4%) auf 2021 (26.2%) um nur -0.2 Prozentpunkte. Grössere Reduktionen verzeichneten dabei vor allem Frankreich (-5.2 %-Punkte) und Belgien (-2.0).

BAK Taxation Index

Der BAK Taxation Index misst regelmässig die ordentliche Steuerbelastung für Unternehmen in den Schweizer Kantonen und ihren wichtigsten internationalen Konkurrenzstandorten. In der aktuellen Ausgabe wurde untersucht, wie die per Anfang 2020 in Kraft getretene Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF) die Attraktivität der Kantone im internationalen Steuerwettbewerb verändert hat. Die vorliegende Analyse ist auf die ordentliche Steuerbelastung fokussiert. Die Situation der bisher von den kantonalen Steuerprivilegien profitierenden Unternehmen wird hier nicht betrachtet, ebenso fliessen die spezifischen, steuerermässigenden Effekte der STAF F&E-Instrumente (Patentbox und F&E-Abzüge) nicht ein.