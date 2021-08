Schwyzer KB mit neuem Leiter Ausserschwyz

Daniel Bregenzer, Leiter der Region Ausserschwyz, Schwyzer Kantonalbank



Die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Daniel Bregenzer zum neuen Leiter der Region Ausserschwyz ernannt, wie das Kantonsinstitut am Montag mitteilte. Er wird am 30. August bei der SZKB starten.

Der 50-Jährige ist seit seiner Lehre im Bankgeschäft tätig und kenne die Anforderungen und Wünsche der Kunden an eine gesamtheitliche Beratung und Betreuung in den Bereichen Anlegen, Finanzieren und Vorsorge sehr gut. Vor seinem Antritt bei der SZKB trug er bei UBS als Leiter Privatkunden die Verantwortung für Luzern-Land, Obwalden und Nidwalden. Bregenzer verfügt über fundierte Führungserfahrung und ergänzte seinen Leistungsausweis mit Ausbildungen zum dipl. Bankfach-Experten, Finanzplaner mit eidg. FA und mit einem DAS in Banking beim Swiss Finance Institute.

Mit einem Team von 75 Mitarbeitenden ist Daniel Bregenzer künftig für die SZKB-Standorte Altendorf, Lachen, Pfäffikon, Reichenburg, Schindellegi, Siebnen, Tuggen, Wangen, Wollerau und das Gewerbekundenzentrum Ausserschwyz verantwortlich.